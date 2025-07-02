Греф не понял, зачем россиянам цифровой рубль

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не понимает преимуществ цифрового рубля. По словам банкира, ему неясно, для чего эта валюта нужна как физическим лицам, так и банкам с предприятиями, сообщает ТАСС .

Руководитель Сбербанка озвучил такую позицию во время беседы с журналистами кулуарах Финансового конгресса Центробанка России. Греф выразил мнение, что сейчас безналичный расчет выполняет все функции цифрового рубля.

«Насколько я понимаю, сейчас речь идет об эксперименте. Он еще не стал привычным способом расчета. Я как физическое лицо не понимаю, зачем мне нужен цифровой рубль. Как представителю банка и предприятия тоже не очень хорошо понимаю», — высказался банкир.

В конце июня Банк России предложил Госдуме поэтапно внедрять переводы и платежи цифровыми рублями. В ЦБ надеются, что клиенты крупнейших российских банков смогут совершать операции с цифровой национальной валютой уже с сентября 2026 года.

Цель цифровых рублей — расширить возможности платежей и переводов. Они будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными.

«Все операции с цифровой национальной валютой для граждан будут бесплатными. Люди будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться», — сообщали в Центральном банке.