Свыше 50 будущих медиков посетили день открытых дверей в МОНИКИ

Более 50 студентов старших курсов медицинских образовательных учреждений из разных регионов России приняли участие в дне открытых дверей в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Мероприятие посетил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, который поприветствовал студентов и ответил на их вопросы, а также заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова и главные врачи городских больниц региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нам есть чем гордиться – за нашими плечами два столетия научных открытий, спасенные жизни и бесценный опыт. Но мы не останавливаемся на достигнутом — сегодня мы активно развиваемся, внедряем передовые технологии и готовим новое поколение медицинских специалистов. Двери нашего института всегда открыты для тех, кто готов учиться, развиваться и вносить свой вклад в будущее здравоохранения», – подчеркнул директор МОНИКИ Константин Соболев.

День открытых дверей в МОНИКИ стал важной площадкой для профессионального диалога между будущими врачами и ведущими специалистами отрасли, а также возможностью познакомиться с передовыми медицинскими технологиями и перспективами работы в здравоохранении Московской области. В рамках мероприятия гости ознакомились с приемным отделением, операционным блоком с новейшим оборудованием, посетили медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где врачи и ординаторы отрабатывают свои навыки, и научное подразделение.

Все желающие получить образование в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского также могут узнать подробности на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.