Экс-участник группы F.able Шим Джэхен тайно боролся с лейкемией и умер от нее

Близкие бывшего участника группы F.able 23-летнего Шим Джэхен скончался от последствий лейкемии. О смерти певца сообщили близкие еще 29 июня, однако массово эта информация распространилась 2 июля, пишет Voice .

Из уважения к совсем еще юному Джэхену близкие отказались сообщать какие-либо подробности о его болезни, лечении, а также о том, как прошли последние дни исполнителя.

Смерть 23-летнего певца стала настоящим шоком для поклонников группы F.able. Никто из фанатов и не подозревал о том, что бывший участник музыкального коллектива борется с серьезным заболеванием, которое оказалось сильнее. Известно, что он боролся с лейкемией несколько лет.

В составе F.able Шим Джэхен дебютировал летом 2020 года. В музыкальном коллективе он был вокалистом. К середине 2023 года активность группы практически сошла на нет, а ее вокалист исчез из поля зрения поклонников.