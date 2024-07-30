сегодня в 17:25

X5 Group о пустых полках в магазинах «Пятерочка»: поставки скоро наладятся

У управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group наблюдается нехватка работников на распределительном центре в Ярославской области, сейчас привлекаются дополнительные ресурсы из других регионов сообщает РИА Новости .

Ранее сообщалось, что вода и некоторые продукты исчезли с полок «Пятерочек» в некоторых городах Золотого кольца. Это произошло из-за нехватки сотрудников в распределительном центре.

В X5 Group объяснили, что данная нехватка рабочих связана с внешними рыночными факторами, среди которых и отъезд мигрантов на родину.

«Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата», — добавили в компании.

Там также подчеркнули, что ретейл максимально оперативно обеспечивает торговые сети необходимыми продуктами и товарами. Скоро поставки наладятся.