Полки «Пятерочек» опустели в ряде городов России после антимигрантских рейдов

Mash: вода и продукты исчезли из «Пятерочек» в городах Золотого кольца России

После антимигрантских рейдов произошел сбой в работе распределительного центра компании X5 Group в Ярославле. В связи с этим на полках сети «Пятерочка» в ряде городов Золотого кольца РФ исчезли вода и некоторые продукты, сообщает Mash .

На прошлой неделе с прилавков некоторых магазинов стали пропадать хлеб, крупы, мука, специи и бутылки с водой. Сначала продукты начали исчезать в Ярославле, а затем в Коврове и ряде городов Ивановской и Костромской областей.

Сбой в работе распределительного центра X5 Group произошел из-за нехватки около 1 тыс. рабочих, которые должны были отгружать товары. Всех работавших там мигрантов депортировали на родину после рейда.

На сегодняшний день в ярославском распределительном центре открыты 465 вакансий только на оператора и кладовщика-комплектовщика, в Ивановской области — 301, Владимирской — 415.