Полки «Пятерочек» опустели в ряде городов России после антимигрантских рейдов
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После антимигрантских рейдов произошел сбой в работе распределительного центра компании X5 Group в Ярославле. В связи с этим на полках сети «Пятерочка» в ряде городов Золотого кольца РФ исчезли вода и некоторые продукты, сообщает Mash.
На прошлой неделе с прилавков некоторых магазинов стали пропадать хлеб, крупы, мука, специи и бутылки с водой. Сначала продукты начали исчезать в Ярославле, а затем в Коврове и ряде городов Ивановской и Костромской областей.
Сбой в работе распределительного центра X5 Group произошел из-за нехватки около 1 тыс. рабочих, которые должны были отгружать товары. Всех работавших там мигрантов депортировали на родину после рейда.
На сегодняшний день в ярославском распределительном центре открыты 465 вакансий только на оператора и кладовщика-комплектовщика, в Ивановской области — 301, Владимирской — 415.