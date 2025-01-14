WSJ: Трамп отменит ограничения на добычу нефти и газа, введенные Байденом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует в первые дни своего правления отменить ограничения на добычу нефти и газа, которые были введены администрацией действующего американского лидера Джо Байдена, сообщает ТАСС .

Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), также республиканец собирается начать процесс смягчения строгих норм для автомобильных выбросов.

В статье отметили, что после вступления в должность главы государства Трамп поручит федеральным ведомствам пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах, а затем отменить мораторий на одобрение новых проектов по экспорту сжиженного природного газа.

Из материала следует, что данные меры помогут не только восстановить рабочие места для американцев, но и вернуть Соединенным Штатам энергетическую независимость.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп «создал впечатление, что не слишком заинтересован» в судьбе Украины и не считает конфликт в республике стратегически важным для Вашингтона.