Высокая, но стабильная: Банк России сохранил ключевую ставку в 21%

сегодня в 13:33

В пятницу состоялось заседание совета директоров Центробанка России, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на отметке 21%, сообщается на сайте регулятора.

Ключевая ставка остается неизменной с октября 2024 года. До этого она составляла 19%.

Накануне президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил о наличии оснований для постепенного снижения ключевой ставки ЦБ к концу этого года.

Ранее стало известно, что главу Сбербанка Германа Грефа не устраивает уровень ключевой ставки в размере 21%.