Грефа не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ в 21%
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Главу Сбербанка не устраивает уровень ключевой ставки Центробанка в размере 21%. Аналитики считают, что она останется на этой отметке и после заседания регулятора, которое пройдет в пятницу, сообщает в своем Telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.
Банки и бизнес ждут, когда ЦБ РФ начнет понижать «ключевую ставку», отметил журналист.
Глава Сбербанка отметил, что российские банки не устраивает ключевая ставка.
Ранее Греф и глава ВТБ Андрей Костин отметили, что собираются отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотек в собственных банках.