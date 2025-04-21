Грефа не устраивает уровень ключевой ставки ЦБ в 21%

Главу Сбербанка не устраивает уровень ключевой ставки Центробанка в размере 21%. Аналитики считают, что она останется на этой отметке и после заседания регулятора, которое пройдет в пятницу, сообщает в своем Telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.