Греф и Костин: допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов будут отменены

Руководители Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин рассказали, что планируют отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотек в своих банках.

Комментарии банкиров размещены в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

В апреле в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ глава государства Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки, в частности, он поручил разобраться в ситуации с комиссиями банков.

«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки, просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток», — сказал Греф.

Он пояснил, что комиссии были способом удержать объемы выдачи ипотечных кредитов.

Как отметил Костин, комиссии банки вводили не от хорошей жизни.

«Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал — сделаем», — добавил Костин.