В ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ президент Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки, в частности, разобраться в ситуации с комиссиями банков.

Он отметил, что не все российские семьи, имеющие право на льготные ипотечные кредиты, могут их оформить, поскольку некоторые банки взимают дополнительные комиссии в размере от 5 до 10%, что президент назвал недопустимым.

«Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных уровней, сейчас сокращается», — заявил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул важность индивидуального жилищного строительства (ИЖС) как одного из ключевых направлений ипотеки, отметив его популярность среди граждан.

Президент также напомнил, что в 2024 году объем ИЖС составит 62,3 млн квадратных метров, что составляет около 58% от общего ввода жилья в стране.