Глава ВТБ Костин: есть основания, чтобы ключевая ставка начала снижаться

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что на сегодняшний день есть основания для того, чтобы ключевая ставка Банка России начала постепенно снижаться к концу текущего года, сообщает ТАСС .

«Ставка ключевая будет оставаться достаточно долго высокой», — сказал глава ВТБ.

Он подчеркнул, что есть предпосылки для того, чтобы к концу 2025 года регулятор начал постепенно снижать ключевую ставку, примерно до 19%.

При этом Костин добавил, что на протяжении последующих 2 лет ключевая ставка ЦБ продолжит оставаться достаточно высокой.

Ранее стало известно, что главу Сбербанка Германа Грефа не устраивает уровень ключевой ставки Центробанка в размере 21%. При этом аналитики считают, что на заседании совета директоров регулятора 25 апреля она останется на прежнем уровне.