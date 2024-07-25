ВВП США во II квартале 2024 года вырос на 2,8%

По итогам II квартала текущего года экономика Соединенных Штатов увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, сообщает «Интерфакс» .

Согласно предварительным данным Минторга страны, темпы роста ВВП существенно выросли по сравнению с I кварталом, когда они составили 1,4%. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%.

Ранее американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что США банкротятся из-за растущих расходов на обслуживание госдолга. Вашингтон потратит 76% от налогов на выплату 1,14 трлн долларов процентов по госдолгу.

При этом директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов отметил, что американский госдолг не обрушится, пока мировое сообщество не откажется от доллара.