Экономист Ордов: госдолг США не обрушится, пока мир не откажется от доллара

Крах американского госдолга произойдет только после того, как мир найдет альтернативу доллару, который сейчас используется в мировой экономике для обслуживания возрастающего объема международной торговли и формирования валютных резервов, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Ранее Федрезерв США признал невозможность дальнейших заимствований и увеличения госдолга, который достиг отметки в 35 трлн долларов.

«Я бы не стал называть отметку в 35 трлн долларов критической, поскольку весь мир уже смирился с тем, что американцы живут в долг, финансируя свой высокий образ жизни. На сегодняшний день это удобно большинству стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты и средства платежа», — прокомментировал Ордов.

Он отметил, что дефицит бюджета США нарастает, но Америка не готова предпринять какие-либо действия, чтобы перестать наращивать госдолг. Однако в условиях усиления инфляционных процессов это способствует удорожанию стоимости долга и в конце концов может привести к коллапсу американской экономики.

«Крах американского долга ожидается уже не один десяток лет, но пока не происходит. Но когда он наступит, то вызовет коллапс финансовых рынков практически всех стран мира, если к тому времени не появится новая мировая резервная валюта, альтернативная доллару. Отсюда и возникла идея дедолларизации, потому что все понимают, что судьба американского госдолга так или иначе предрешена», — объяснил экономист.

При этом он подчеркнул, что возврат государственного и корпоративного долга США в полном объеме невозможен.