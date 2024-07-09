В США заявили о невозможности поддержания нынешнего уровня госдолга

В Федеральной резервной системе (ФРС) Соединенных Штатов считают, что из-за критической отметки государственного долга страны в 35 трлн долларов продолжение заимствований практически невозможно, сообщает РИА Новости .

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

При этом, по мнению экспертов, у Вашингтона на сегодняшний день нет альтернативных способов покрытия расходов и дефицита бюджета, что приведет лишь к дальнейшему росту госдолга.

Аналитики Bank of America подсчитали, что каждые 100 дней американский госдолг увеличивается на 1 трлн долларов. К концу 2024 года он достигнет 123% ВВП.

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