Какую экономическую политику будет проводить Трамп, если выиграет выборы в США

Дональд Трамп заявил на первых предвыборных дебатах основных кандидатов в президенты США, что введение новой 10-процентной пошлины на все импортируемые товары поможет американской экономике. По его словам, Китай и другие страны годами «обдирали» США, и теперь они начнут платить деньги. Экономисты поделились с РИАМО своим мнением о том, поможет ли повышение импортных пошлин решить проблемы американской экономики и что еще сделает Трамп, если придет к власти.

Что означает повышение импортных пошлин для американской политики

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Профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев выделяет два события, которыми запомнилась экономическая политика президента Трампа, – это снижение налогов на богатых и экстремальное повышение ввозных налоговых пошлин. Он напомнил, что в течение 2018 года было проведено шесть этапов повышения тарифов на импорт в США на сумму 283 млрд долларов, а в 2019 году были введены еще два дополнительных уровня тарифов. Средневзвешенный тариф на импорт в США резко вырос с менее чем 2% до более чем 5%, при этом существенно выросло и количество товарных позиций, по которым ставка тарифа достигла 10% и более. Под действие тарифов попала примерно половина из 500 млрд долларов ежегодных поставок Китая в США.

«Долгое время Трамп укорял Байдена в нерешительности в защите американских производителей во внешнеторговой политике. Но когда в мае 2024 года администрация Байдена приняла нокаутирующее антикитайское решение в стиле Трампа о введении запретительных пошлин на ввоз ряда китайских товаров на общую сумму 18 млрд долларов, за счет повышения тарифа на импорт электромобилей в четыре раза и до 100% и тарифов на полупроводники с 25% до 50%, Трамп отреагировал обычными эскападами: от „Наконец-то он меня послушал, надо было это сделать гораздо раньше” до „Я-то установлю пошлину в 200% на любой электромобиль, поступающий к нам из китайских заводов”», – рассказал Толкачев.

Так что заявление о намерении ввести новую 10%-ную пошлину, которое следует понимать как решение довести уровень средневзвешенного тарифа до 10%, т.е. поднять почти в два раза, характерно для Трампа и вполне осуществимо на фоне уже разогнанной в мире тарифной истерии, делает вывод экономист.

Решит ли повышение пошлин все экономические проблемы США

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По словам Толкачева, решить все экономические проблемы США с помощью повышения ввозных пошлин Трамп не сможет. Более того, это приведет к обострению некоторых существующих – государственный бюджет получит столь незначительные средства, что даже не заметит их на фоне других статей, считает эксперт.

«Опыт 2018-2019 годов показывает, что от трамповских тарифов выиграли американские производители лишь среднетехнологичной продукции. Например, повышение пошлин оживило умирающую американскую металлургию и возродило уже умершее производство стиральных машин. После повышения тарифов на бытовую технику до 50% два крупных южнокорейских производителя стиральных машин, Samsung и LG Electronics, отреагировали переносом своего производства в США. Но это усилило конкуренцию, поскольку помимо двух указанных корейских производителей, американский производитель бытовой техники Whirlpool и принадлежащий Китаю GE Appliances были вынуждены усилить меры по повышению конкурентоспособности из-за корейской конкуренции», – рассказал экономист.

Другой эксперт, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев, также уверен в том, что Дональд Трамп не сможет решить экономические проблемы США с помощью повышения импортных пошлин на товары из КНР, поскольку Китай отреагирует на это переносом своей торговли на другие крупные рынки сбыта – в страны Азии и Африки.

«Трамп ошибается в том, что с помощью повышения импортных пошлин сможет решить проблемы в американской экономике. США уже давно не являются монополистом в международной торговле, они теряют свое доминирующее положение в мире, а Китай им нужен ровно настолько, насколько и они Китаю» Михаил Беляев

По его словам, мировая экономика развивается сейчас не в пользу Америки, и если еще 20 лет назад США могли безнаказанно диктовать свои условия любой стране, то сейчас ситуация совершенно иная.

Что еще изменит в экономике США Трамп, если придет к власти

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«Ожидаемые изменения экономической политики США в случае победы Трампа понятны. Трамп должен подрезать социальные расходы, раздутые Байденом, в первую очередь по государственным медицинским программам, поглощающим больше денег, чем военный бюджет США. Видимо, Трамп серьезно пересмотрит и количество получателей государственных страховок, и выделяемый объем финансирования», – полагает Толкачев.

Закон о сокращении налогов и создании рабочих мест (TCJA), проведенный в первый срок Трампа, снизил ставки для физических лиц почти со всеми уровнями доходов, но срок действия отдельных частей этого закона истекает в 2025 году, и теперь борьба между Трампом и Байденом строится, в частности, вокруг дальнейшей судьбы этого закона, обратил внимание собеседник.

Байден намерен повысить налоги, чтобы вернуть социальную справедливость и заставить богатых платить больше. Трамп же, по словам Толкачева, руководствуется логикой «просачивания сверху вниз», полагаясь на якобы оздоравливающий эффект для всей экономики от снижения налогов на богатых.

«В отличие от Байдена, который выделяет триллионы долларов на субсидии и налоговые льготы производителям электроники и альтернативной энергии, Трамп больше любит нефтяников, сталеваров, машиностроителей, конечно, своих строителей, т.е. простую деловую Америку. Снижение налогов, по мысли трампистов, должно снизить инфляцию и стоимость жизни населения, массово создать рабочие места и вернуть капиталы из-за рубежа и оффшоринговых зон. А планы по депортации нелегальных иммигрантов могут сократить рабочую силу и повысить ставки зарплаты», – отметил экономист.

По его словам, опыт первого президентства Трампа показывает, что его экономическая модель работает не так эффективно, как он обещал: новые рабочие места и корпоративные инвестиции действительно появлялись, но далеко не в том размере, на который надеялись творцы трампономики.