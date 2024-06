«Слабак» против «нытика»: что заявляли на дебатах 27 июня Байден и Трамп и кто из них победил

Вечером 27 июня по восточному времени США состоялись первые теледебаты главных кандидатов в президенты США на выборах 2024 года – действующего главы государства Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Результат полуторачасового диалога оказался предсказуемым, а для многих - шокирующим.

О чем говорили Байден и Трамп на дебатах 27 июня

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

Первым к своей трибуне вышел Джо Байден, помахав непонятно кому рукой. Затем в зале появился его оппонент. Трамп не подошел к Байдену для обмена рукопожатиями и не поприветствовал его.

Первой темой разговора, о которой объявили ведущие, стала экономика, так как именно этот вопрос «волнует американцев больше всего». Байден сразу же заявил, что был вынужден иметь дело с той экономикой, которую ему оставил Трамп, и она была в ужасном состоянии. Последний в свою очередь сказал, что при нем у США была лучшая экономика в истории.

В похожем ключе прошли все дебаты: кандидаты обменивались прямо противоречащими друг другу заявлениями и обвинениями, иногда переходя на личности. Так, Трамп регулярно говорил о «слабости» Байдена, из-за которой Штаты якобы перестали уважать во всем мире. В конце дебатов последний ответил оппоненту той же монетой, назвав его «нытиком» за то, что тот не признал результаты предыдущих выборов и принялся оспаривать их в судах.

Трамп не один раз назвал США «страной третьего мира». В ответ на это Байден заявил, что Штатами в мире восхищаются и нет ничего, что было бы им не по плечу, а армия США – «лучшая в мировой истории».

Кроме того, кандидаты неоднократно начинали спорить, кто же из них худший президент в истории. Доказывая мизерабельность своего оппонента, Байден сослался на сторонний источник – голосование 154 историков, признавших худшим именно Трампа. Последний же просто называл Байдена худшим, не пытаясь призвать себе на помощь какие-либо опросы.

Что Байден и Трамп говорили о России

Фото - © REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Когда ведущие задали вопрос о конфликте на Украине, Трамп заявил, что война там никогда бы не началась, если бы Путин уважал президента США – имея в виду, что его Путин уважал, а Байдена - нет. Одним из факторов, повлиявших на решение российского лидера начать военную операцию, по словам Трампа, стал позорный выход США из Афганистана. Кроме того, бывший американский президент сказал, что присоединение бывших российских территорий является «мечтой Путина». При этом Байден, по мнению Трампа, не сделал ничего, чтобы остановить «вторжение».

Также Трамп сказал, что условия мира, озвученные Путиным – то есть вывод украинских войск с территории, которую Россия считает своими – для него неприемлемы, и после победы на выборах он еще до вступления в должность остановит войну, заставив Путина и Зеленского договориться.

Байден назвал Путина «военным преступником» и заявил, что российский лидер хочет восстановить «советскую империю». Для этого ему якобы нужна вся Украина, за которой настанет черед Польши, Белоруссии и «стран НАТО». Именно необходимостью остановить Россию на дальних рубежах действующий президент США объяснил траты на помощь Украине, за которые его раскритиковал Трамп.

Высказались кандидаты и ходе российско-украинского конфликта. По словам Байдена, для США он был успешным, потому что Россия «потеряла 500 тысяч человек и не смогла взять Киев». Трамп же заявил, что Украина проигрывает, потому что у нее заканчиваются солдаты, а количество объявленных жертв войны на самом деле больше в два, а то и в три раза.

Кто выглядел на дебатах более убедительно

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

Пожалуй, главным вопросом дебатов было не содержание выступлений их участников, а то, насколько убедительно будет выглядеть Байден в свете странностей своего поведения, которые часто связывают с его предполагаемыми умственными проблемами. К сожалению для демократов, все нападки их оппонентов в ходе дебатов подтвердились: Байден говорил скомканно и невнятно, иногда запинаясь и забывая слова. Трамп выглядел несравнимо лучше – говорил четко и по делу, быстро соображал и реагировал. При этом бывший президент не акцентировал внимание на проблемах нынешнего, только однажды заявив в ответ на реплику Байдена: «Я правда не понял, что он сказал. И он, думаю, тоже».

Неудивительно, что именно состояние Байдена стало самой обсуждаемой темой по итогам дебатов. Достаточно посмотреть, например, на комментарии пользователей YouTube под трансляцией дебатов на канале The Wall Street Journal. Самые популярные из них совершенно однотипны:

«Если бы Байден был моим дедушкой, мы бы забрали у него ключи много лет назад».

«Отправлять туда Байдена было жестоко. Серьезно, мистер Байден, пришло время уйти».

«Джо вышел на сцену и помахал НИКОМУ».

«Это не дебаты. Это резня».

«Какой позор. Америка в *опе».

Кто победил на дебатах Байдена и Трампа

Фото - © REUTERS/Allison Joyce

Телеканал CNN, выступавший организатором дебатов, сразу после их завершения провел опрос зрителей, по итогам которого 67% посчитали победителем Трампа, и только 33% – Байдена. При этом до начала дебатов расклад был иным: на победу Трампа ставили 55%, а на успех его визави – 45%.

В американской прессе по поводу победителя дебатов также наблюдалось абсолютное единодушие. Так, CNN сообщил, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии. О том же написала газета Politico: со ссылкой на три источника, близких к демократам, она сообщила, что после провала Байдена в партии начали активно обсуждать возможность заменить его другим кандидатом. О том, что Байдену нужно выйти из президентской гонки, если он не хочет допустить победы Трампа, написал также колумнист газеты The New York Times, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф. Газета New York Post написала, что миллионы людей «в прямом эфире стали свидетелями конца» карьеры Байдена, а «позволить ему продолжать переизбираться – это политическая ошибка и национальное преступление».