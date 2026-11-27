Число самозанятых в Подмосковье за три года удвоилось и достигло 1,2 млн

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ко Дню самозанятого, который отмечается 27 ноября, рассказал о развитии самозанятости в регионе. Число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход превысило 1,2 млн против примерно 652 тыс. в 2023 году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Подмосковье стало одним из четырех регионов, где в 2019 году в качестве эксперимента ввели налог на профессиональный доход (НПД). По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, с 2023 года режим действует по всей стране, а число самозанятых в области продолжает расти.

За девять месяцев 2026 года платежи по НПД принесли в бюджет около 6 млрд рублей. Самозанятые жители региона чаще всего выбирают строительство и ремонт, автоперевозки и сдачу жилья в аренду. Всего в Подмосковье более 481 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — это второе место в России. Их доля в валовом региональном продукте составляет около 28%.

Самозанятым доступна субсидия «Маркетплейсы»: возмещение до 50% расходов на услуги интернет-площадок по продаже товаров, работ и услуг, но не более 500 тыс. рублей. Московский областной гарантийный фонд предоставляет поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и плательщиков НПД для обеспечения кредитов.

Брынцалов отметил, что НПД упрощает регистрацию, снижает налоговую нагрузку и облегчает администрирование, а поддержка помогает выходить на маркетплейсы и находить клиентов.

Ставка НПД составляет 4% при работе с гражданами и 6% — с организациями и индивидуальными предпринимателями. Применять режим можно, пока доход нарастающим итогом за год не превысит 2,4 млн рублей. Для регистрации нужно встать на налоговый учет как плательщик НПД, в том числе на портале Госуслуг.

Самозанятые не сдают отчеты и декларации, формируют чеки в приложении «Мой налог» и не рассчитывают налог самостоятельно. Режим предусматривает налоговый вычет, работу без статуса ИП и совмещение с трудовым договором. Страховые взносы можно не платить, пенсионное страхование добровольное. Регистрация доступна онлайн.

Подробные условия НПД.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.