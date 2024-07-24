Илон Маск предрек банкротство США

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети Х заявил, что США банкротятся из-за растущих расходов на обслуживание государственного долга, пишет «Лента.ру» .

«Кстати, Америка банкротится», — поделился своим прогнозом Маск.

Таким образом бизнесмен ответил на пост пользователя Shibetoshi Nakamoto о выплатах процентов по госдолгу США, которые в 2024 году составят 1,14 трлн долларов. На это потратят порядка 76% от всех налогов.

Илон Маск с иронией отметил, что «очень рад» тому факту, что ¾ его подоходного налога тратятся на некомпетентность прошлого правительства страны.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в разговоре с РИАМО рассказал, что США не грозит банкротство, пока мир полностью не откажется от использования доллара.