Володин анонсировал новые меры защиты от мошенников при оформлении займов

В РФ хотят обязать заемщиков предоставлять свой ИНН при обращении в МФО

В январе в первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, который должен будет защитить граждан от принуждения брать кредиты с помощью обмана — ввели «период охлаждения», в течение которого операции проводиться не будут. Ко второму чтению были внесены несколько поправок, сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

В рамках первой редакции законопроекта о защите граждан от мошенников предлагалось ввести «период охлаждения» при взятии кредита. Во время него не будут проводиться финансовые операции.

Продолжительность времени охлаждения для сумм в пределах от 50 до 200 тыс. рублей — 4 часа. Для займов от 200 тыс. рублей — двое суток.

В комментариях под публикацией о законопроекте в Telegram-канале у Володина россияне озвучили свое мнение. На основе него ко второму чтению подготовили некоторые нововведения.

Предлагается сделать так, чтобы кредитор был обязан проводить проверку кредитуемого перед выдачей денег. Если он не сделал этого, и мошенником были украдены средства, то от заемщика нельзя будет просить возврата средств в рамках кредитного договора.

Также предлагается при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию обязать заемщиков указывать собственный ИНН. В таком случае удастся точно идентифицировать личность человека, который собирается получить средства в долг.

Некоторые положения вступят в силу через 90 суток после принятия законопроекта. Его планируют рассмотреть на следующей неделе.

Ранее Володин говорил, что «период охлаждения» при выдаче кредита необходим для защиты от мошенников. Аферисты заставляют доверчивых россиян брать займы и переводить им средства.