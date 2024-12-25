В РФ хотят установить «период охлаждения» при выдаче кредита

В Госдуме рассматривают законопроект, по которому предлагается установить в стране при выдаче кредита «период охлаждения», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что такой подход нужен для ограждения россиян от мошенников, которые под разными предлогами убеждают их брать кредиты.

«По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 млрд рублей», — написал Володин в Telegram-канале.

Он добавил, что именно для этого могут ввести «период охлаждения». Это может быть 4 часа для сумм от 50 до 200 тыс. рублей, а также 48 часов — для сумм от 200 тыс. рублей.

Председатель ГД пояснил, что данное время люди смогут использовать для тщательного анализа необходимости денег, дополнительной оценки платежеспособности, а также они могут провести консультации с родственниками и друзьями.

Как подчеркнул Володин, при появлении подозрений на действия мошенников, человеку нужно сразу обратиться в полицию.

«Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», — заключил спикер Госдумы.