Водителям обещают 250 тысяч. Кому еще платят такие деньги?

После отпускного сезона рынок труда оживился. В сентябре 2026 года наиболее высокие зарплаты предлагают водителям — до 250 тыс. рублей. Врачи-стоматологи могут рассчитывать на 200–500 тыс. рублей, оперирующие хирурги — на 250–350 тыс., сварщики — на 250–300 тыс. Однако, несмотря на дефицит кадров, эксперты не советуют торопиться менять работу: число резюме на вакансию растет, и работодатели осторожны в решениях о найме, сообщила РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

После отпускного летнего сезона рынок труда оживился. Наиболее высокие зарплаты наблюдаются у водителей — им обещают до 250 тыс. рублей. Врач-стоматолог может рассчитывать в среднем на сумму от 200 до 500 тыс. рублей, оперирующий хирург — на 250–350 тыс. рублей, сварщики — на 250–300 тыс. рублей, отмечает эксперт.

В сентябре 2026 года наиболее востребованными специалистами являются водители, комплектовщики и упаковщики, менеджеры по продажам и работе с клиентами, администраторы. Регионами с самыми высокими заработными платами остаются ЯНАО, Магаданская область и Чукотский АО — в них более 50% сотрудников компаний получают зарплату выше средней по стране.

Как подчеркнула Борисова, несмотря на дефицит кадров в значительном количестве компаний, не стоит торопиться менять работу.

«Согласно имеющейся аналитике, число резюме на вакансию возросло. На этом фоне работодатели осторожно принимают решение о найме», — отметила эксперт.

В то же время, по ее словам, для сотрудников с редкими компетенциями имеются высокие шансы найти новую работу и существенно улучшить свое материальное положение.

В последнее время стремительно исчезают профессии, связанные с выполнением рутинных операций: операторы по вводу данных, кассиры, продавцы, операторы кол-центров, банковские сотрудники. В то же время растет спрос на специалистов, работающих с ИИ, на рабочие специальности (сантехников, электриков, монтажников), инженерные кадры и медицинский персонал.

Отдельно эксперт выделила ситуацию с работниками старшего возраста.

«После 50 лет на рынке труда востребованы специалисты, обладающие редкими компетенциями — сантехники, электрики, инженеры», — сказала Борисова.

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