Во Владимирской области беременным студенткам заплатят 100 тыс рублей

Для беременных студенток во Владимирской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей, сообщается на сайте правительства региона.

С 1 января текущего года на такую выплату могут рассчитывать беременные девушки, которые постоянно проживают во Владимирской области и очно учатся в местных вузах или колледжах.

Для получения денег студентка должна встать на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель — ред.) в медорганизации региона. Заявление на выплату можно будет подать в МФЦ или отдел соцзащиты.

К заявлению нужно будет приложить: паспорт, справку об очном обучении в образовательном учреждении региона, а также справку о постановке на учет по беременности.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил новую выплату в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Ранее россиянам напомнили, что с 1 февраля размер маткапитала будет увеличен на 7,3%. Таким образом, он составит 676 398,58 рубля на первого ребенка и 893 835,55 рубля на второго.