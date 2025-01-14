Юрист напомнила о повышении маткапитала с 1 февраля

Юрист Ноженко: размер маткапитала с 1 февраля будет увеличен на 7,3%

Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко напомнила россиянам о том, что с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%, сообщает Life.ru .

Таким образом, он составит 676 398,58 рубля на первого ребенка и 893 835,55 рубля на второго или последующего.

С 1 февраля ежегодно пересматривается величина материнского капитала, при этом размер повышения фиксируется с учетом уровня инфляции за предшествующий год, уточнила эксперт.

Кроме того, с 1 января увеличены как прожиточный минимум, так и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Прожиточный минимум служит основой для установления федерального уровня минимальной заработной платы, а также используется для расчета стипендий, пособий и различных социальных выплат.

Минимальная заработная плата применяется для регулирования оплаты труда, а также для определения размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и для других нужд обязательного социального страхования.

Не допускается использование минимальной заработной платы для иных целей. Она не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Поскольку выплаты стипендий, пособий и других соцвыплат осуществляются за прошедший месяц, все предусмотренные суммы, учитывающие повышение прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, будут перечислены в увеличенном размере с 1 февраля, отметила Ноженко.