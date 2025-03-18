Внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с июня

Внебиржевой курс доллара США опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года, сообщает РИА Новости . Официальный курс Центробанка России на 18 марта — 84,3 рубля за доллар.

Накануне внебиржевой курс доллара опускался ниже 83 рублей. До этого, в понедельник, доллар на межбанке также падал ниже 85 рублей.

ЦБ России установил следующие курсы валют на 18 марта: 11,6000 рубля за китайский юань, 84,3059 рубля за американский доллар и 90,8443 рубля за евро.

Ранее в банке «Русский Стандарт» РИАМО рассказывали, что фактором поддержки рубля до сих пор остается высокая ключевая ставка Центробанка. В кредитной организации также отмечали, что согласно базовому сценарию, как ожидается, ставка ЦБ останется неизменной на уровне 21% после заседания регулятора 21 марта.