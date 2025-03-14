В курсе рубля уже заложена неизменность ключевой ставки 21 марта

В базовом сценарии ожидается, что ключевая ставка ЦБ останется неизменной на уровне 21%, о чем свидетельствует ряд факторов, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

С одной стороны, преобладание проинфляционных рисков не позволяет начинать цикл снижения ставки. С другой стороны, начавшиеся контакты по мирным переговорам еще не внесли ясности по дальнейшему развитию событий, и закладывать в прогнозы ослабления санкций и в целом снижение геополитической напряженности еще рано, отметил эксперт.

«Общий тренд по банковским вкладам — планомерное снижение ставок. Пик по банковским вкладам вероятно уже пройден. Более резкое движение в сторону снижения ставок последует после понимания геополитической обстановки и ожиданий по снижению ключевой ставки регулятором», — полагает Тимошенко.

Ставки по потребкредитам так или иначе завязаны на стоимость денег в экономике, которую и определяет ключевая ставка. Поэтому траектория ставок по кредитам также будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке. Пока она не начнёт снижаться, ставки по кредитам останутся на своих максимумах, уверен финансист.

«В курсе рубля неизменность ставки на ближайшем заседании уже заложена. Безусловно, высокая ключевая ставка продолжает оставаться фактором поддержки рубля. Вместе с тем основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время — в пользу экспортеров. Этим можно объяснить недавнее существенное укрепление рубля», — прокомментировал Тимошенко.

Во второй декаде марта курс рубля ожидается в диапазоне 85-90 руб./доллар, 94-99 руб./евро, 11,75-12,25 руб./юань, спрогнозировал эксперт.