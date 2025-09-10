Внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с 11 апреля

Впервые с 11 апреля внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рублей. По данным на 10:09 по московскому времени, американская валюта торговалась на уровне 84,21 рубля, сообщается на сайте Investing .

Накануне внебиржевой курс доллара вырос до отметки выше 83 рублей в первый раз со 2 мая. Он торговался на уровне 83,1 рубля.

Аналитики представили прогноз курса российской валюты на осень 2025 года. По мнению экспертов, наиболее вероятен базовый сценарий, при котором доллар будет стоить от 85 до 95 рублей.

Председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов в разговоре с РИАМО дал еще два прогноза, как будет развиваться ситуация. С меньшей вероятностью (20%) может реализоваться оптимистичный сценарий. В этом случае курс доллара составит 75-80 рублей. Согласно пессимистическому прогнозу, который Диашов оценил с вероятностью 20%, российская валюта может существенно ослабнуть. Если нефть подешевеет до уровня ниже 60 долларов за баррель, против России введут дополнительные санкции, а Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне при ускоряющейся инфляции, доллар может преодолеть отметку в 100 рублей.