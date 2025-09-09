Внебиржевой курс доллара поднялся выше 83 рублей в первый раз со 2 мая

Внебиржевой курс доллара вырос до отметки выше 83 рублей в первый раз со 2 мая. Американская валюта торгуется на уровне 83,1 рубля, по данным сайта Investing .

Курс евро тоже увеличился. Он поднялся до 97,6 рубля за единицу.

Юань торгуется за 11,6 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко сообщил РИАМО, что ощутимое влияние на курс рубля к юаню сейчас оказывают геополитика, цены на нефть и перспективы новых санкций. Добавить краткосрочной неуверенности рублю также способно текущее смягчение ДКП российского регулятора и ожидаемое на неделе решение по снижению ключевой ставки на 100-200 б. п.