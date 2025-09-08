Рубль под давлением геополитики, цен на нефть и перспективы новых санкций

Ощутимое влияние на курс рубля к юаню сейчас оказывают геополитика, цены на нефть и перспективы новых санкций. Также добавить краткосрочной неуверенности рублю способно текущее смягчение ДКП российского регулятора и ожидаемое на неделе решение по снижению ключевой ставки на 100-200 б. п., сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Заметное влияние на курс рубля в паре с юанем оказывают геополитические новости и перспективы нового витка санкционного давления, а также нефтяные цены, на фоне снижения которых на днях российская национальная валюта немного ослабла», — отметил он.

Скорректировать цены на энергетическом рынке способна воскресная встреча ОПЕК и ее последствия, где было принято решение нарастить добычу нефти на фоне благоприятных показателей рынка, добавил эксперт.

По его словам, не на стороне юаня продолжают оставаться экономические показатели по слабому внутреннему спросу в КНР. Тем временем глобально юань получает поддержку от притока капитала в Китай, в частности, от августовского рекордного чистого притока средств от хедж-фондов.

Торговый диапазон юаня с 8 по 12 сентября — 11,25-11,50 рублей, спрогнозировал Тимошенко.