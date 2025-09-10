Финансовый эксперт Диашов дал прогноз, как рубль поведет себя осенью 2025 года

Аналитики представили прогноз курса российской валюты на осень 2025 года. По мнению экспертов, наиболее вероятен базовый сценарий, при котором доллар будет стоить от 85 до 95 рублей. Председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов в разговоре с РИАМО дал еще два прогноза, как будет развиваться ситуация.

Базовый сценарий

По мнению Диашова, осенью может складываться ситуация таким образом, что стоимость доллара будет варьироваться от 85 до 95 рублей. Этот вариант развития событий имеет шансы реализоваться с вероятностью 60%. Он предполагает сохранение геополитической напряженности и умеренно высокую инфляцию. При этом Центробанк будет постепенно снижать ключевую ставку, а нефть будет торговаться в коридоре 65-75 долларов за баррель.

Оптимистичный сценарий

С меньшей вероятностью (20%) может реализоваться оптимистичный сценарий. В этом случае курс доллара составит 75-80 рублей. Для этого необходима стабилизация геополитической обстановки, контролируемая инфляция и высокие цены на нефть — более 80 долларов за баррель. Также потребуется умеренная денежно-кредитная политика Центрального банка.

Пессимистичный сценарий

Согласно пессимистическому прогнозу, который Диашов оценил с вероятностью 20%, российская валюта может существенно ослабнуть. Если нефть подешевеет до уровня ниже 60 долларов за баррель, против России введут дополнительные санкции, а Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне при ускоряющейся инфляции, доллар может преодолеть отметку в 100 рублей.

Ослабление рубля создаст противоречивую ситуацию для экономики. С одной стороны, экспортеры получат преимущество на международных рынках благодаря повышению конкурентоспособности. С другой стороны, компании, закупающие иностранные товары, столкнутся с ростом расходов. Особенно пострадают производители, использующие импортные детали и комплектующие, так как их себестоимость вырастет, что неизбежно приведет к повышению цен для конечных потребителей.

Снижение курса рубля вызывает подорожание не только зарубежных товаров, но и продукции с импортными составляющими. В результате россияне могут позволить себе меньше покупок, а отдых за границей становится дороже.

Что будет влиять на курс рубля

Стабильность рубля зависит от нескольких важных экономических показателей. Нефтяной рынок продолжает оставаться решающим фактором для российской валюты.

Если стоимость барреля нефти сохранится в диапазоне 70-80 долларов, это создаст позитивный фон для рубля. Однако падение цен ниже 60 долларов может сильно ослабить национальную валюту.

На нефтяные котировки влияют мировой экономический рост, потребность в энергоресурсах, напряженность в регионах добычи и решения стран ОПЕК+. Все эти элементы в конечном итоге определяют, сколько валютной выручки получит Россия от экспорта.

Воздействие на курс рубля также окажет денежно-кредитная политика Центробанка, особенно его решения по ключевой ставке. Российская валюта может ослабнуть, если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку для поддержки экономики. Инвесторы могут посчитать рублевые активы менее выгодными, хотя контролируемая инфляция и разумная политика ЦБ способны смягчить этот эффект.

Покупательная способность рубля продолжает страдать из-за высокого уровня инфляции, что создает дополнительное давление на курс национальной валюты.

Бюджет России по-прежнему сильно зависит от доходов нефтяного сектора. При падении цен на нефть возможен дефицит бюджета, а уменьшение валютных продаж делает рынок более уязвимым к внешним экономическим потрясениям.

По информации Минэкономразвития, опирающегося на данные Банка России, в стране продолжается снижение цен. С 26 августа по 1 сентября 2025 года дефляция составила 0,08%. В результате годовой рост цен уменьшился с 8,43% до 8,28%.

Центробанк прилагает усилия для сдерживания инфляции, однако его работу могут осложнить внешние факторы, включая повышение цен на мировых рынках и ослабление национальной валюты.

Эксперт отметил, что растущий спрос внутри страны будет способствовать увеличению импорта, что создаст дополнительное давление на рубль из-за повышенной потребности в иностранной валюте. При этом развитие отечественного производства и замещение импортных товаров местными аналогами может частично смягчить эти негативные последствия.

Население России приобрело иностранную валюту на сумму 673 миллиарда рублей в течение первых восьми месяцев 2025 года. Поскольку доступность валюты на внутреннем рынке существенно ограничена, рубль неизбежно продолжит терять свои позиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.