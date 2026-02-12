Влияет сезонный фактор: что будет с ценами на помидоры в ближайшее время

«Руспродсоюз» спрогнозировал снижение цен на помидоры в ближайшее время

В России в ближайшее время подешевеют помидоры. Такой прогноз дал «Руспродсоюз», сообщает ТАСС .

По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, это связано с сезонным фактором. Цены на помидоры, а также огурцы традиционно достигают пика в январе–феврале, после чего начинают снижаться по мере увеличения предложения.

Востриков отметил, что в текущем сезоне на ценообразование дополнительно повлияли холода, из-за которых увеличились затраты на освещение и обогрев теплиц.

«Однако мы ожидаем изменения ситуации в самое ближайшее время. Так, средние розничные цены на помидоры уже начали снижение год к году на 0,1%», — добавил Востриков.

Средняя цена на огурцы в первую неделю февраля составила 317,2 рубля за кг, что на 5,6% выше прошлогоднего уровня. Однако, как отметил Востриков, темпы роста цен существенно замедлились — они на 8 процентных пунктов ниже, чем год назад.

Ранее Минсельхоз тоже спрогнозировал снижение цен на огурцы весной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.