Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на огурцы весной

Стоимость огурцов зависит от сезона. В зимний период эта продукция традиционно дорожает, весной ожидается снижение цен, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

По данным ведомства, зимой огурцы дороже из-за перехода на тепличные овощи, затраты на производство которых высокие. Цены начинают снижаться с весны, по мере поступления на рынок урожая из парников.

В Минсельхозе напомнили, что в России по итогам 2025 года был получен высокий урожай овощей — 7,6 млн тонн. Этого удалось достичь в том числе благодаря тепличному овощеводству.

Также в ведомстве отметили, что сейчас цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад.

Ранее сообщалось, что в январе огурцы подорожали на 42,85% при инфляции в размере 2%. В феврале цены продолжили расти.

