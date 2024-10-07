Власти ответили, есть ли дефицит топлива в Крыму
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Первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что в республике на наблюдается нехватки дизельного топлива и бензина. Это же касается и Севастополя, сообщает «Крым 24».
По словам Воронкина, на данный момент ситуация с топливом остается стабильной. Запасов дизеля и бензина хватает как для обеспечения нужд населения республики, так и для частных структур.
«Ежедневно проводится мониторинг. Нет дефицита топлива в Республике Крым и Севастополе», — сказал первый заместитель главы крымского министерства топлива и энергетики.
Между тем утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Пламя распространилось на несколько цистерн с топливом.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате пожара никто не пострадал. После ЧП из города эвакуировали около 300 человек.