Власти ответили, есть ли дефицит топлива в Крыму

Владимир Воронкин заявил, что дефицита топлива в Крыму и Севастополе нет

Первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что в республике на наблюдается нехватки дизельного топлива и бензина. Это же касается и Севастополя, сообщает «Крым 24» .

По словам Воронкина, на данный момент ситуация с топливом остается стабильной. Запасов дизеля и бензина хватает как для обеспечения нужд населения республики, так и для частных структур.

«Ежедневно проводится мониторинг. Нет дефицита топлива в Республике Крым и Севастополе», — сказал первый заместитель главы крымского министерства топлива и энергетики.

Между тем утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Пламя распространилось на несколько цистерн с топливом.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в результате пожара никто не пострадал. После ЧП из города эвакуировали около 300 человек.