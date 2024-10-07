Сильный пожар начался на нефтебазе в Феодосии

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Baza: горят цистерны с топливом на нефтебазе в крымской Феодосии

На одной из нефтебаз города Феодосия в Крыму произошел сильный пожар. Огонь охватил несколько цистерн, в которых хранится топливо, сообщает Baza .

Взрывы на нефтебазе услышали 7 октября примерно в 04:30. Через некоторое время после этого начался пожар.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, из-за происшествия никто не пострадал. На улицах Федько и Геологической Феодосии перекрыли движение. На месте работают сотрудники соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Крым беспилотниками ночью 7 октября. Однако с помощью систем ПВО удалось ликвидировать 12 дронов.