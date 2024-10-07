Украинские войска атаковали Россию более 20 дронами

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 21 украинский дрон в небе России

В небе России был ликвидирован 21 украинский дрон. 12 беспилотников уничтожены над Крымом.

Еще шесть дронов выведены из строя над Курской областью. Также по одному беспилотнику ликвидированы в Брянской, Воронежской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что система ПВО «Купол Донбасса» защитила ДНР от почти 103 атак БПЛА ВСУ за неделю. Дроны противника уничтожаются также и с помощью систем РЭБ.