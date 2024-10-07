Украинские войска атаковали Россию более 20 дронами
Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 21 украинский дрон в небе России
Ночью 7 октября украинские войска предприняли очередную попытку атаковать регионы России дронами. Однако войска противовоздушной обороны помешали планам противника, сообщает Минобороны РФ.
В небе России был ликвидирован 21 украинский дрон. 12 беспилотников уничтожены над Крымом.
Еще шесть дронов выведены из строя над Курской областью. Также по одному беспилотнику ликвидированы в Брянской, Воронежской и Белгородской областях.
Ранее сообщалось, что система ПВО «Купол Донбасса» защитила ДНР от почти 103 атак БПЛА ВСУ за неделю. Дроны противника уничтожаются также и с помощью систем РЭБ.