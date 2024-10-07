Система ПВО «Купол Донбасса» защитила ДНР от почти 100 БПЛА ВСУ за неделю

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УФСБ: за неделю система ПВО «Купол Донбасса» уничтожила 103 дрона ВСУ в ДНР

Система противовоздушной обороны и РЭБ «Купол Донбасса» помешала украинским войскам нанести более 100 воздушных ударов по Донецку и Макеевке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Только на прошлой неделе «Купол Донбасса» отразил около 103 атак БПЛА ВСУ. Украинские военные пытались нанести удары по Макеевке и Донецку.

Один из беспилотников ВСУ был уничтожен в Куйбышевском районе Донецка. Он занимался воздушной разведкой.

В центральном районе Макеевки система радиоэлектронной борьбы «Купола Донбасса» ликвидировала барражирующий боеприпас ВСУ. Он был с боеголовкой.

Ранее украинские войска нанесли удары тремя беспилотниками-камикадзе по зданию администрации в Горловке ДНР. В результате атаки строение загорелось.