В Горловке после атаки беспилотников загорелось здание администрации

Здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республики загорелось после атаки не менее трех дронов-камикадзе, сообщает РИА Новости .

Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания. На фасаде здания остались видны как минимум три следа от попадания дронов. На месте происшествия нашли аккумуляторы и лопасти.

Взрывной волной на улицу вынесло мебель и архивных документы.

Отмечается, что возгорание уже ликвидировано.

Ранее взрывы в хозяйственной постройке произошли в результате падения БПЛА в Курчатове Курской области. При этом постройка не имела отношения к Курской атомной электростанции.