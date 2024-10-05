В Горловке после атаки беспилотников загорелось здание администрации
Здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республики загорелось после атаки не менее трех дронов-камикадзе, сообщает РИА Новости.
Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания. На фасаде здания остались видны как минимум три следа от попадания дронов. На месте происшествия нашли аккумуляторы и лопасти.
Взрывной волной на улицу вынесло мебель и архивных документы.
Отмечается, что возгорание уже ликвидировано.
Ранее взрывы в хозяйственной постройке произошли в результате падения БПЛА в Курчатове Курской области. При этом постройка не имела отношения к Курской атомной электростанции.