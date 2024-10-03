Взрывы в хозпостройке произошли после падения БПЛА в Курчатове

Взрывы в хозяйственной постройке произошли в результате падения БПЛА в Курчатове Курской области. При этом постройка не имела отношения к Курской атомной электростанции, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Украинский беспилотник самолетного типа подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Дрон упал на хозяйственную постройку, в результате чего там произошли взрывы.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС. При этом, по его словам, украинские силы не оставляют попыток захватить этот объект.