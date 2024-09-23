Алаудинов: у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС

Командование Вооруженных сил Украины понимает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС, считает командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, пишет РИА Новости .

При этом ВСУ не оставляет попытку прорваться к этому объекту.

«За этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных. Поэтому они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, которая когда-то перед ними ставилась — блицкриг, — у них не получится», — отметил Алаудинов.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее военнослужащие Росгвардии предотвратили серьезную угрозу для Курской АЭС. Они обезвредили неразорвавшуюся ракету HIMARS в 5 км от атомной станции.