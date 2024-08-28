сегодня в 14:20

Росгвардия обезвредила неразорвавшуюся ракету HIMARS в 5 км от Курской АЭС

Военнослужащие Росгвардии предотвратили серьезную угрозу для Курской атомной электростанции, обезвредив неразорвавшийся снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает «Царьград» .

Как сообщает пресс-служба ведомства, опасный боеприпас, выпущенный украинской стороной, был обнаружен в 5 км от Курской АЭС.

По данным военных, кассетный снаряд содержал в себе 180 поражающих элементов, что делало его крайне опасным для близлежащих населенных пунктов.

В связи с этим росгвардейцы незамедлительно приняли решение об уничтожении боеприпаса на месте его нахождения. Видеозапись процесса обезвреживания снаряда была опубликована ведомством.