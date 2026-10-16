Кабанью ОПГ ловят в Приморском районе: 5 хрюшей уже за решеткой

Дикие кабаны второй день терроризируют Приморский район Санкт-Петербурга. Жители устроили на них настоящую облаву, сообщает «Mash на Мойке» .

Наглые хрюши гуляют по трассам, тротуарам и газонам. Впервые их заметили в городе накануне. Один из кабанов даже попал в ДТП и погиб. Его собраться после ночного променада убежали в лес, но в пятницу вновь появились в городе.

В этот раз власти решили отловить незваных гостей, чтобы затем вернуть в родную среду обитания. Об этом заявили в комитете по природопользованию.

Пятерых членов кабаньей ОПГ уже схватили. На свободе остались еще минимум четверо парнокопытных. Их разыскивают. Власти просят жителей не приближаться к диким животным, не подкармливать их и не провоцировать.

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