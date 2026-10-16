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Шарики и елки: Москву начали наряжать к Новому году

Общество
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Фото - © Telegram/MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

Столичные улицы рабочие уже начали украшать к Новому году, хотя до первого снега еще далеко, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На видео с улиц мегаполиса очевидцы сняли, как рабочий в люльке развешивает новогодние шары.

Также горожане поделились фото с новогодними елками, стоящими на улицах города в осенних декорациях.

В прошлом году московские витрины и кафе начали украшать к Новому году раньше обычного.

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