Московские витрины и кафе начали украшать к Новому году раньше обычного

Магазины, рестораны и салоны красоты Москвы начали новогоднее оформление уже в октябре, чтобы создать праздничную атмосферу и привлечь клиентов, пояснили представители бизнеса и городской администрации, сообщает Life.ru .

Москва начала украшать улицы и витрины к Новому году раньше обычного — магазины, рестораны и салоны красоты уже в октябре создают праздничную атмосферу. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Сизовой, это часть городской стратегии: бизнесу важно не только, что он продает, но и как выглядит его пространство, особенно в преддверии праздников.

В столице действует система поддержки для предпринимателей, оформляющих свои заведения: первые 100 заявителей могут получить гранты до 2 млн рублей, а победители конкурса на лучшее оформление — призовой фонд.

Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов отметил, что украшения — эффективный маркетинговый инструмент: оформленная витрина привлекает клиентов и создает настроение. По его словам, город стимулирует бизнес создавать праздничную атмосферу, чтобы москвичам было приятно даже в пасмурную осень.

Глава Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов добавил, что раннее оформление помогает добавить ярких эмоций и позитива гостям. Для московских предпринимателей праздничные украшения — это инвестиции в настроение города, которое в этом году приходит особенно рано.