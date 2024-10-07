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Около 300 человек эвакуируют из крымской Феодосии после пожара на нефтебазе

После пожара на нефтебазе из Феодосии эвакуируют порядка 300 человек. Людей доставляют в пункты временного размещения (ПВР). Часть местных жителей уже разместились там, сообщает ТАСС .

Об эвакуации рассказал глава администрации города Игорь Ткаченко.

Прокуратура республики заявила, что будет контролировать соблюдение прав эвакуированных людей. В этих целях правоохранители выехали в ПВР. Также прокуратура проконтролирует обеспечение жителей водой, продовольствием и всем необходимым.

7 октября утром на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Огонь охватил несколько цистерн с топливом.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пострадавших в результате возгорания нет. С огнем борются пожарные.