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Власти Абхазии не получили ответа от России на просьбу о финансовой помощи

Правительство Абхазии заявило, что не получило ответа от российских властей на просьбу возобновить финансовую помощь, сообщает РИА Новости .

9 декабря и. о. премьера Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину. Он попросил разморозить софинансирование заработных плат бюджетникам.

Абхазское правительство утверждает, что ответное письмо еще не пришло.

«Мы не получили ответ из правительства РФ», - заявили в пресс-службе абхазского правительства.

Россия с 1 сентября частично приостановила социально-экономическую помощь республике. Это коснулось соцвыплат учителям, силовикам, врачам.