В Абхазии заявили, что Россия приостановила республике финансирование соцпомощи
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил о частичной приостановке Россией социально-экономической помощи республике с 1 сентября, сообщает РИА Новости.
Программа финансирования касается учителей, силовиков, врачей. Также, по словам министра, возможен такой сценарий, что отныне переток электричества, с которым республика сталкивалась зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам.
Шамба отметил, что российская сторона неоднократно предупреждала Абхазию о возможных последствиях неисполнения обязательств. Соответствующие вопросы обсуждались на различных встречах, в том числе на встрече президента Абхазии в администрации президента РФ.
Невыполнение обязательств повлекло за собой определенные санкции, которые стали «первыми шагами», по словам министра.