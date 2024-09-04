сегодня в 16:01

В Абхазии заявили, что Россия приостановила республике финансирование соцпомощи

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил о частичной приостановке Россией социально-экономической помощи республике с 1 сентября, сообщает РИА Новости .

Программа финансирования касается учителей, силовиков, врачей. Также, по словам министра, возможен такой сценарий, что отныне переток электричества, с которым республика сталкивалась зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам.

Шамба отметил, что российская сторона неоднократно предупреждала Абхазию о возможных последствиях неисполнения обязательств. Соответствующие вопросы обсуждались на различных встречах, в том числе на встрече президента Абхазии в администрации президента РФ.

Невыполнение обязательств повлекло за собой определенные санкции, которые стали «первыми шагами», по словам министра.