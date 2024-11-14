ВАРПЭ и NTech: россияне заедают стресс гребешками и кальмарами

Продажи всех видов моллюсков в России выросли на 19% за семь месяцев

В России вырос спрос на все виды моллюсков. По информации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech, гребешки, мидии и кальмары стали чаще есть дома и в ресторанах, сообщает РБК .

За семь месяцев этого года продажи моллюсков выросли на 19% по отношению к прошлому году. В денежном выражении они увеличились на 25%. Например, с января по июль гребешки стали покупать на 54,5% чаще, кальмаров — на 50,4%, мидий — на 2,4%.

Один из самых крупных импортеров в стране Defa Group также заметил рост спроса на моллюсков. Интерес к ним растет и у ресторанов, а также в торговых сетях. В «Перекрестке» отметили, что продажи выросли на 28%.

В АРПЭ объяснили рост спроса повышенным интересом к паназиатской кухне в России. В NTech считают, что доходы россиян значительно выросли, поэтому они разнообразили питание. Также во время пандемии у людей укрепился тренд на «маленькие радости».

Ранее доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова рассказала, что перед Новым годом цена за килограмм красной икры может вырасти до 13 тыс. рублей.