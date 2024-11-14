К Новому году красная икра может подорожать до 13 тыс. рублей
Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова рассказал, что перед Новым годом цена за килограмм красной икры может вырасти до 13 тыс. рублей, сообщает агентство «Прайм».
Рост цены на новогодний деликатес объясняется инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с прошлым годом.
По словам эксперта, уже сейчас цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тыс. рублей. С учетом того, что к праздникам спрос вырастет еще больше, то цена вырастет на 13-15%.
Ранее сообщалось, что за год, с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го, цены на красную икру выросли на 99,2%. И, по всей видимости, это не предел, потому что икра продолжает стремительно дорожать.