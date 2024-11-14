К Новому году красная икра может подорожать до 13 тыс. рублей

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова рассказал, что перед Новым годом цена за килограмм красной икры может вырасти до 13 тыс. рублей, сообщает агентство « Прайм ».

Рост цены на новогодний деликатес объясняется инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с прошлым годом.

По словам эксперта, уже сейчас цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тыс. рублей. С учетом того, что к праздникам спрос вырастет еще больше, то цена вырастет на 13-15%.

Ранее сообщалось, что за год, с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го, цены на красную икру выросли на 99,2%. И, по всей видимости, это не предел, потому что икра продолжает стремительно дорожать.