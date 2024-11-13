Цены на красную икру за год выросли почти на 100%

За год, с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го, цены на красную икру выросли на 99,2%. И, по всей видимости, это не предел, потому что икра продолжает стремительно дорожать, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

«На сегодняшний день средний ценник за 90-100-граммовую баночку натуральной красной икры находится в районе 1030 рублей. Для сравнения — год назад аналогичная баночка стоила 517,9 рубля», — рассказал эксперт.

По его словам, основной причиной существенного подорожания рыбы и икры является меньший вылов лососевых в этом году, сезон выдался крайне неудачным по сравнению с предыдущим, который был весьма обильным на рыбу и икру. Стоит также учитывать, что торговые сети на фоне общего роста цен и информации о меньшем количестве деликатеса в 2024 году могут завышать стоимость данной продукции.

«Очень сложно дать какой-либо прогноз в текущей ситуации, цены за год выросли слишком существенно, на сегодняшний день этот процесс продолжается, лишь с начала ноября цены выросли на 2,2%. С большой долей вероятности красная икра продолжит расти в цене», — отметил Калугин.