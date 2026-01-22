В Жуковском началось голосование за проекты «Народного бюджета» на 2026 год

В Жуковском 22 января стартовало голосование за шесть проектов инициативного бюджетирования, которые могут быть реализованы в 2026 году. Жители могут поддержать понравившиеся инициативы до 1 февраля на специальном сайте, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Голосование за проекты программы «Народный бюджет» в Жуковском проходит с 22 января по 1 февраля. В этом году жители города подали шесть инициатив, которые претендуют на финансирование в 2026 году.

Среди проектов — обустройство территории начальной школы по адресам: ул. Ломоносова, д. 25 и д. 29 для гимназии №1, приобретение спортивной экипировки для спортивной школы-центра спорта «Метеор», замена напольного покрытия на спортивный линолеум для обучающихся этой же школы, ремонт помещения молодежного центра «Дружба» на ул. Маяковского, д. 20, поставка и монтаж оборудования и мебели для класса физики в гимназии №1, а также приобретение и установка теннисного стола и спортивной формы для центра спорта «Метеор».

Проголосовать можно на сайте после авторизации через ЕСИА. Необходимо выбрать городской округ Жуковский и год 2026, затем поддержать выбранный проект. Для голосования может потребоваться подтверждение, что пользователь не является роботом. При просмотре проектов на портале Добродел для отображения всех шести инициатив рекомендуется прокручивать список с помощью бокового ползунка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

