В ВТБ заявили о недооценке влияния падения рубля на инфляцию

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что текущее ослабление рубля к доллару и евро юаню может иметь более выраженный эффект на инфляцию в следующем году, чем это заложено в модели Банка России, сообщает РБК .

«Мы считаем, что ЦБ недооценивает эффект переноса. Публичные выступления говорят о моделях ЦБ, которые предполагают перенос ослабления курса рубля на 10% в 0,5–0,6 п. п. инфляции дополнительной. Мы считаем, что доля потребительского импорта в корзине составляет 25%, поэтому этот перенос сильнее», — сказал Пьянов.

Он подчеркнул, что модели, полученные в ходе исследований ВТБ, демонстрируют пятикратное превосходство над показателями регулятора.

По словам топ-менеджера, влияние ослабления рубля на инфляцию не является пропорциональным. Компании, которые зависят от импорта комплектующих, оборудования или товаров, повышают цены на свою продукцию и услуги в ответ на ослабление рубля. Однако, если курс стабилизируется, они не снижают цены до прежнего уровня.

Пьянов добавил, что данная особенность может сыграть важную роль в пересмотре прогноза по дальнейшему движению ключевой ставки в связи с сильным проинфляционным фактором.

Ранее стало известно, что с 28 ноября Центробанк РФ не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.